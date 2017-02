Argentina, Bauza: "Su Icardi curiosità morbosa"

20/02/2017 17:03

ARGENTINA BAUZA ICARDI / Edgardo Bauza torna a parlare di Mauro Icardi: in alcune dichiarazioni rilasciate a TyC Sports, il ct dell'Argentina parla dell'attaccante dell'Inter. L'allenatore dell'Albiceleste dice: "So che c'è grande curiosità su Icardi, quasi morbosa. Ne parlano sempre, ma questo non mi condiziona: con lui non ho nessun problema. Ho detto che può essere convocato in qualsiasi momento ma ho scelto Higuain e Pratto: nel caso dovessero mancare uno dei due, Icardi se la giocherebbe con Lucas Alario per la sostituzione".

