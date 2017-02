Inter, Gabigol entusiasta: "Questo momento non mi lascerà mai. Sono qui per fare la storia"

20/02/2017 10:50

INTER GABIGOL / Gabigol ha finalmente trovato la sua prima rete in maglia nerazzurra. Qualcosa che sia lui che i tifosi dell'Inter attendenvano ormai da tempo. Intervistato da 'Lance', il brasiliano si è detto molto felice: "Entusiasta per il mio primo gol, soprattutto perché ci ha permesso di vincere. Ho aspettato a lungo questo momento, lavorando per riuscirci. E' soltanto il primo e sono certo non andrà mai via dai miei ricordi".

MINUTI GIOCATI - "Fin dal mio arrivo lavoro duro, con serietà e professionalità, alla ricerca di spazio. So che posso dare molto e aiutare la squadra. Sono venuto qui per fare la storia".

L.I.