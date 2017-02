Serie A, Abodi parla chiaro: "Voglio una federazione trasparente. Voto frutto di ordini..."

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

20/02/2017 10:34

FIGC TAVECCHIO ABODI / Intervenuto a 'Radio Rai', il presidente della Lega di serie B, Abodi, ha parlato della propria corsa con Tavecchio per la dirigenza della FIGC, analizzando il proprio programma elettorale e commentando le ultime news serie A. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Ho deciso di scendere in campo perché me l'hanno chiesto. Occorre ragionare su tanti fattori negativi, senza restare su fronti opposti. Nella corsa siamo alla pari al momento e sarà fondamentale il peso della serie A. Al momento però l'aritmetica m'interessa poco. Voglio far conoscere i nostri punti".

PROGRAMMA - "Chiarito che uomini della provvidenza non esistono, mi auguro di mostrarmi diverso soprattutto nel metodo di lavoro attuato. Intendo aprirmi al mondo esterno, alla ricerca di una maggiore sintonia con i tifosi, sempre meno negli stadi. Ci sono squadre piccoli che spariscono e noi perdiamo tesserati. Questo vuol dire che il calcio debba concentrarsi anche sulle basi, non soltanto sui vertici".

Dalla trasparenza della lega al voto frutto di orgini: il pensiero di Abodi

Negli ultimi giorni si è molto parlato del confronto tra Abodi e Tavecchio, con Ulivieri che si è espresso apertamente in favore del secondo. Nel corso della conferenza stampa pre Torino, una domanda in merito è stata posta anche a Spalletti, che ha chiesto maggior tempo, pur rispettando la figura di Ulivieri, per potersi informare e capire.

TRASPARENZA - "Vogliamo aiutare questa federazione a diventare una casa di vetro. Tavecchio ha parlato di ruffianeria ma io vorrei una Figc operante per convinzione, non convenienza. La riforma non è un'utopia. Io però sono più interessato a creare valore che a distribuire il valore che c’è".

ULIVIERI - "Rispetto la decisione d'appoggiare Tavecchio ma resta l'amarezza di non aver avuto un confronto con i suoi delegati. Credo serva un confronto e non un voto frutto di ordini di scuderia".

CALCIO FEMMINILE - "Più di un anno fa proposi a Tavecchio di organizzare un esecutivo del calcio femminile. Non ce l'abbiamo fatta. Serve però uscire da certi schemi mentali. Il calcio femminile deve liberarsi. Il problema non è solo la visibilità ma anche la diffusione e penetrazione, a partire dalle scuole".