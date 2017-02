Calciomercato Milan, dal futuro di Berlusconi ai nuovi colpi: Bernardeschi nel mirino

20/02/2017 08:40

CALCIOMERCATO MILAN CLOSING BERLUSCONI / Se tutto dovesse procedere come previsto, quella contro la Fiorentina potrebbe essere ricordata come l'ultima gara casalinga del Milan della gestione Berlusconi-Galliani. Tutto sembra procedere senza intoppi verso la conclusione di questa lunga e intricata trattativa, con Berlusconi che ha però preferito evitare 'San Siro' ieri sera, con i rossoneri che lo hanno però salutato con una vittoria.

Come riportato dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', Berlusconi starebbe riflettendo in questi giorni sulla possibilità concreta di ricoprire il ruolo di presidente onorario. L'offerta della cordata cinese è giunta e sarebbe un modo per restare vicino alla propria creatura.

Intanto il Milan guarda avanti con Mirabelli e Fassone, le cui agende sono fitte di impegni. Sul fronte mercato il direttore sportivo ha tre chiari obiettivi. In cima alla lista c'è Kessie dell'Atalanta, con Schick della Sampdoria che piace molto e per il quale potrebbe scatenarsi un'asta a giugno. Infine, dopo Borussia-Fiorentina, la rosea riporta di un Mirabelli presente anche per la sfida di ritorno. L'obiettivo sarebbe Bernardeschi.

L.I.