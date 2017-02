Serie A, Cannavaro: "De Laurentiis? Capello utilizzava 12-13 giocatori. I cinesi del Milan..."

19/02/2017 23:06

NAPOLI CANNAVARO / Ospite della 'Domenica Sportiva', Fabio Cannavaro, tecnico dei cinesi del Tianjin, ha parlato del post gata di Real Madrid-Napoli, che ha visto come protagonisti De Laurentiis e Sarri: "Al presidente gli piace vedere i giocatori che ha comprato ma è normale che Sarri le scelte che fa le fa in base a quello che vede. Anche Capello quando mi allenava si affidava solamente a 12-13 giocatori".

ALLENATORI - Ho preso un po' da tutti i miei allenatore. Maldini mi ha insegnato molto avendolo avuto ad un'età importante. Oggi i miei giocatori mi guardano con stupore e mi viene facile allenare così. Ho preso un po' da tutti i tecnici che ho avuto".

MILAN-CINA - "Investitori? Non so nulla ma non è una cosa strana. Se hanno investito così tanto è perché vogliono fare bene. I soldi ci sono e hanno dimostrato di fare squadre importanti".

CORSA SCUDETTO - "Dipende tutto dalla Juventus anche se Napoli e Roma stanno giocando benissimo".

FLORENZI - "Non è semplice riprendere da due infortuni ma lui ha il cuore non molla mai. Deve avere fiducia e tornare più forte di prima"

M.S.