Bologna-Inter, Joao Mario e il 'retroscena' su Gabigol

19/02/2017 16:20

INTER JOAO MARIO - Il primo sigillo in Serie A di Gabigol ha permesso all'Inter di espugnare il campo del Bologna. Joao Mario rivela un retroscena sul giovane attaccante brasiliano: "Stasera pagherà la cena a tutti. E' un giorno speciale per lui, ha lavorato tanto per questo: è come un fratello per me, merita questa gioia - ha detto il centrocampista portoghese a 'Sky Sport' - Se il mister ha bisogno posso giocare più indietro, ho fiducia e la squadra sta facendo bene. Abbiamo vinto 9 partite su 10: adesso giocheremo con la Roma a Milano e proveremo a vincere".



G.M.