Calciomercato Juventus, Allegri-Arsenal? Spunta la soluzione Henry

19/02/2017 09:50

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Non c'è solo il nome di Massimiliano Allegri sul taccuino dell'Arsenal per il 'dopo Wenger': secondo quanto riferisce il 'Daily Mirror' in Inghilterra, una parte della dirigenza dei 'Gunners' spingerebbe per il suggestivo ritorno da allenatore dell'ex attaccante Thierry Henry (con il ct del Belgio Roberto Martinez al suo fianco?), mentre un'altra sponda avrebbe individuato in Diego Pablo Simeone l'uomo giusto per sostituire il decano francese. Oltre ai tre già citati, la lista dei candidati alla panchina dell'Arsenal include anche Tuchel e Jardim.

S.D.