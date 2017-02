Calciomercato Juventus, cambio nel settore giovanile?

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

JUVENTUS PALERMO BACCIN - L’autostrada Palermo-Torino potrebbe trafficarsi oltremodo la prossima estate. In casa del Palermo, infatti, Marotta e Paratici avrebbero individuato il nuovo responsabile del settore giovanile del Juventus: si tratta di Dario Baccin, attualmente in Sicilia.

Baccin porterebbe volentieri sotto la Mole alcuni dei suoi fedelissimi, su tutti l’attuale coordinatore tecnico delle giovanili rosanero, Sandro Porchia, e l’allenatore della formazione Under 17, Giuseppe Scurto. In realtà, a sperare nel trasferimento in bianconero sarebbe anche Giovanni Bosi, allenatore della Primavera del Palermo, che nelle ultime stagioni si è messo particolarmente in luce e che prenderebbe il posto di Fabio Grosso nel caso in cui quest'ultimo andasse via.

In casa Palermo avrebbero anche individuato il sostituto di Baccin: si tratta del trentasettenne Pietro Dell'Orzo, palermitano, ex attaccante di Serie C e D, che già da qualche anno si occupa di scovare giovani talenti e lanciarli nel giro del professionismo. Dell’Orzo segue, tra gli altri, il centrocampista della Juventus Under 16 Nicolò Francofonte e il capitano della Nazionale Under 16 Antony Angileri.