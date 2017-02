Atalanta-Crotone, Petagna: "Abbiamo gli attributi per l'Europa"

18/02/2017 20:12

ATALANTA CROTONE/ Andrea Petagna è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' al termine del match di campionato che ha visto l'Atalanta battere 1-0 il Crotone grazie ad un gol di Conti: "Il Crotone è stato bravo a chiuderci, ma abbiamo dimostrato di avere gli attributi e che possiamo competere anche in Europa. Se siamo maturi per l'Europa League? Lo siamo da tempo, ora ci aspettano gli scontri dirette ma se dimostriamo il solito carattere possiamo dire la nostra. Se mi manca il gol? No, oggi ho fatto un assist e per me vale uguale, l'unica cosa è non aver ancora segnato sotto la curva".

S.F.