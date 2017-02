Bundesliga, 21a giornata: Lewandowski al 96esimo, salvo Ancelotti!

18/02/2017 17:30

BUNDESLIGA 21 GIORNATA RISULTATI CLASSIFICA / Il Bayern Monaco si salva solo al 96esimo contro l'Hertha Berlino grazie a Lewandowski. I bavaresi infatti hanno trovato il pari solo in pieno recupero con l'attaccante polacco nella punizione finale della partita, per la quale era salito anche l'estremo difensore Neuer.

Il Borussia Dortmund passa senza problemi in casa contro il Wolfsburg, come fa anche l'Hoffenheim contro il Darmstadt. Successi esterni invece per Werder Brema ed Ingolstadt rispettivamente contro Mainz ed Eintracht.

Borussia Dortmud-Wolfsburg 3-0

Eintracht Francoforte-Ingolstadt 0-2

Hertha Berlino-Bayern Monaco 1-1

Hoffenheim-Darmstadt 2-0

Mainz-Werder Brema 0-2

CLASSIFICA: Bayern 50, Lipsia 42, Dortmund 37, Hoffenheim 37, Francoforte 35, Hertha 34, Colonia 32, Leverkusen 30, Friburgo 29, Monchengladbach 26, Schalke 25, Magonza 25, Augusta 24, Wolfsburg 22, Amburgo 19, Brema 19, Ingolstadt 18, Darmstadt 12.