Roma-Torino, Bruno Peres fa una promessa in caso di gol alla Juve

18/02/2017 10:37

ROMA TORINO PERES / Bruno Peres, ex granata, ha rilasciato un'intervista a 'Tuttosport' in vista della sfida di domenica dell'Olimpico. Arrivato nella scorsa sessione di calciomercato, il brasiliano ha raccontato le differenze tra Roma e Torino: "Tra le due, quella che somiglia più a San Paolo è certamente Roma. E’ un po’ caotica, c’è il traffico, qualche buca di troppo nelle strade ma la gente è calda, mi piace. I romani sono simili ai brasiliani. Certo, uscire non è facilissimo, è una piazza diversa da Torino dove comunque mi sono trovato benissimo. Il gol contro la Juve? E’ stato il gol più bello della mia carriera. Ogni volta che lo rivedo fatico a crederci. Sono partito palla al piede, ho saltato Pogba, Evra e Vidal. Mentre correvo ho capito che potevo arrivare fino in fondo e mi son detto, “quasi, quasi ci provo”. Dopo 70 metri ero in apnea, la lucidità mi mancava… Ma ho comunque trovato questo gran tiro, incredibile".

Bruno Peres sul campionato e lotta scudetto

Poi sul Bruno Peres 'romano', ancora lontano da quello ammirato a Torino: "A volte anche io me lo chiedo. Sono il primo a sapere che ho ancora tanto da dare. Qui è più difficile, c’è più pressione. Spalletti mi sta aiutando molto e presto credo che tornerò il Bruno di Torino. Il campionato non è chiuso, ci sono ancora tante partite. E’ difficile ma non impossibile. Noi stiamo crescendo. In cambio di un altro gol ai bianconeri, a cosa sarei disposto a rinunciare? Non mangio il churrasco per un anno. Non è una cosa semplice per un brasiliano, lo scriva. Sarebbe una grande rinuncia (ride, ndc).

I.T.