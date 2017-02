Juventus-Palermo, scintille Bonucci-Allegri: ecco cosa è successo

18/02/2017 00:25

JUVENTUS PALERMO BONUCCI ALLEGRI/ Non è passato inosservato il battibecco tra Leonardo Bonucci e Max Allegri nei minuti finali di Juventus-Palermo. Momenti di tensione tra i due: secondo quanto riportato da 'Sky Sport' il tecnico livornese non avrebbe preso bene alcune sue giocate. Il difensore 'richiamato all'ordine' avrebbe così risposto a distanza con toni non certo pacati.

Nel post gara di Juventus-Palermo Massimiliano Allegri ha poi ricondotto il tutto ad un'incomprensione dovuta ai cambi.

M.S.