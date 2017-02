Empoli-Lazio, Martusciello in allarme: "Settimana particolare"

17/02/2017 18:26

EMPOLI LAZIO CONFERENZA MARTUSCIELLO / Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Lazio, il tecnico dei toscani Martusciello ha affermato: "Domani è una gara dall'alto livello di difficoltà. La Lazio per me è più forte dell'Inter per imprevedibilità, forza, velocità e capacità offensive. La squadra è allenata bene e poteva avere più punti di quelli che ha in classifica".

Il tecnico evidenzia i problemi avuti in settimana: "E' stata una settimana di lavoro particolare, il primo allenamento vero di squadra lo abbiamo avuto giovedì, e purtroppo queste squadre ti impegnano in maniera forte e il lavoro sul campo diventa determinante. Purtroppo siamo riusciti a fare solo un allenamento sul'intensità. Ci sono stati diversi giocatori che rientravano da infortuni". Sulla formazione, Martusciello dice: Ho qualche dubbio perché domani sarà una partita dal'impegno fisico notevole".

B.D.S.