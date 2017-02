Barcellona, altri due nomi per il dopo Vidal

17/02/2017 16:54

BARCELLONA VIDAL / Barcellona alla ricerca di acquisti per la corsia destra. Dopo l'infortunio di Vidal, che la prossima estate potrebbe cambiare maglia, i catalani sono alla ricerca di un nuovo terzino. Tra i nomi vagliati dalla dirigenza, riporta 'As', ci sarebbero anche Roberto Rosales del Malaga e Juanfran del Deportivo la Coruna. Per Ander Capa, invece, l'Eibar avrebbe rifiutato l'offerta del Barça vicina ai 2 milioni di euro.

M.D.A.