Calciomercato Chievo, Pellissier: "Ho la voglia di un ragazzino"

17/02/2017 13:49

CHIEVO PELLISSIER - Sergio Pellissier, a 37 anni, continua a segnare e ad essere decisivo per il Chievo. E non ha nessuna intenzione di fermarsi: "La voglia è sempre quella di un ragazzino - le sue parole a 'Radio Crc' - Ogni anno voglio dimostrare di competere con i più giovani e finché avrò questa voglia e mi daranno la possibilità, vorrei giocare. Ho ancora un anno di contratto e spero di divertirmi ancora e segnare, per dare il mio contributo al Chievo, società in cui ho trascorso talmente tanti anni che lasciarla così mi dispiacerebbe. Mi auguro mi diano la possibilità di giocare finché potrò reggere".

Il bomber di Aosta, però, non ci sarà nel prossimo impegno di campionato contro il Napoli per un problema fisico: "Questa la dovrei saltare. Il Napoli troverà una squadra diversa da quella che ha affrontato a Madrid, ma ogni partita è complicata se affrontata in modo sbagliato. Per noi è un match importante e bello da giocare contro la squadra che gioca il più bel calcio d'Italia. Proveremo a fare qualche punto nonostante sappiamo che non sarà semplice".

A.L.