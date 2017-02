FOTO - Ranking UEFA per Nazioni: Italia da favola, la classifica aggiornata

17/02/2017 11:18

FOTO RANKING UEFA NAZIONI / Le ottime vittorie di Fiorentina e Roma in Europa League hanno dato una grossa mano all'Italia nel Ranking Uefa per nazioni. L'aggiornamento dopo la tre giorni europea, vede infatti il 'BelPaese' sorpassare la Francia nella 'classifica stagionale per Nazioni' e ribadire il proprio vantaggio anche nella 'classifica generale per Nazioni'. Ecco nel dettaglio le prime cinque posizioni delle due classifiche.

CLASSIFICA STAGIONALE

Spagna 98.00

Germania 85.00

Inghilterra 81.50

Italia 69.50

Francia 68.50

CLASSIFICA GENERALE

Spagna 98.856

Germania 77.069

Inghilterra 72.676

Italia 70.665

Francia 53.665

D.T.