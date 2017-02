Calciomercato Lazio, prende quota l'ipotesi Keylor Navas

17/02/2017 09:50

CALCIOMERCATO LAZIO KEYLOR NAVAS - Continua a tenere banco in casa Lazio la questione relativa al possibile successore di Federico Marchetti tra i pali. Come è noto, il 34enne portiere di Bassano del Grappa ha il contratto in scadenza con i biancocelesti il 30 giugno del 2018: questo però, non potrebbe impedirgli di lasciare la Capitale durante la prossima estate. Come Calciomecato.it vi ha rivelato in esclusiva, il direttore sportivo, Igli Tare, sta monitorando da vicino la situazione del 18enne Alban Lafont del Tolosa. L'estremo difensore, originario della Burkina Faso e naturalizzato francese, sta facendo benissimo in Ligue 1, al punto di essersi meritato l'appellativo di 'Donnarumma Transalpino'. Ma il calciomercato Lazio non si ferma chiaramente a questo nome: gli altri vagliati, sono quelli di Pierrick Cros, 25enne francese che si svincolerà il prossimo giugno dal Red Star, Mattia Perin del Genoa (finito in seconda fila dopo l'ennesimo brutto infortunio), 27enne brasiliano della Juventus Neto (scadenza 2019) e il 30enne Keylor Navas del Real Madrid.

Calciomercato Lazio, prosegue la caccia all'erede di Marchetti: blitz a Madrid per Navas

Proprio per quel che riguarda l'esperto portiere del Costa Rica, Il presidente del club di Formello, Claudio Lotito, e il ds Tare, sono stati a Madrid nei giorni scorsi, non soltanto per seguire dal vivo il match di Champions League tra il Real Madrid e il Napoli, ma anche per parlare di persona con i dirigenti delle 'Merengues' della situazione dell'estremo difensore, sotto contratto con i 'Blancos' fino al 30 giugno del 2020. La società spagnola, cerca da tempo un sostituto di Navas, non convinta dalle prestazioni dello stesso (non impeccabile nemmeno in occasione della rete di Lorenzo Insigne tra l'altro). Per questo, l'ex Levante e Albacete, piuttosto che finire in panchina, preferirebbe cambiare aria. La Lazio gli affiderebbe le chiavi della porta e l'importante ruolo di 'chioccia' per il promettente Thomas Strakosha (e magari anche per Guido Guerreri, che potrebbe rientrare alla base dopo il prestito al Trapani).

L'edizione romana del Corriere della Sera si proietta sul mercato in casa Lazio. Il presidente della Lazio Claudio Lotito e il direttore sportivo Igli Tare sono stati a Madrid non solo per vedere la Champions League ma anche per parlare di Keylor Navas. I blancos da tempo cercano un altro portiere, con De Gea e Courtois favoriti e per il costaricano questo significherebbe panchina o addio. La Lazio gli garantirebbe in questo caso una maglia da titolare, visti anche i continui guai fisici di Federico Marchetti.

F.S.