Calciomercato Sampdoria, Driussi: "Non voglio ascoltare offerte"

17/02/2017 06:30

SAMPDORIA RIVER DRIUSSI / Il 20enne attaccante del River Plate, Sebastian Driussi, è entrato nel mirino di alcuni club europei, come anticipato dal suo agente, Gustavo Pedrozo, a Calciomercato.it. Il classe '96 ha però rilasciato delle importanti dichiarazioni a 'radio continental' in merito al proprio futuro: "Ho parlato con il mio agente, dicendogli di non ascoltare neanche eventuali offerte per me. Ora sono concentrato sul River. Sto imparando tanto in una posizione che non era la mia".

L.I.