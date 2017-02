Porto, Pipi Estrada racconta: "Quella volta che Casillas mi ha fatto ubriacare"

16/02/2017 21:15

NEWS PORTO/ Il giornalista spagnolo Pipi Estrada, molto amico di Iker Casillas ai tempi del Real Madrid, ha raccontato un aneddoto legato all'attuale portiere del Porto e al suo vecchio compagno di squadra Guti. "Durante un compleanno nel 2004, Casillas e Guti hanno insistito per farmi bere un liquore alle erbe - ha rivelato a 'Exclusiva Digital' - Con Casillas che aveva la bottiglia e mi versava il liquore in bocca e io che lo sputavo. Siamo andati avanti così per un po', a un certo punto mi sembrava di annegare. Mi avevano fatto ubriacare. Allora ho deciso di prendere una boccata d'aria, ma appena uscito dalla porta mi hanno preso e gettato in un cassonetto che era subito fuori dal ristorante. Avevo paura che potesse andare a finire male: pensate se avessero fatto delle foto in quel momento".

S.F.