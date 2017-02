Calciomercato Torino, lo United prepara l'offerta milionaria per Belotti

15/02/2017 21:55

CALCIOMERCATO TORINO BELOTTI MANCHESTER UNITED / La Premier spaventa i tifosi del Torino. Come riporta 'La Stampa', infatti, il Manchester United ha messo gli occhi su Andrea Belotti: il 'Gallo' piace moltissimo a Mourinho con quest'ultimo che sarebbe pronto a sborsare i 100 milioni di euro della clausola rescissoria inserita nel nuovo contratto. I 'Red Devils', però, non sono gli unici interessati: anche il Chelsea di Conte è alla finestra per il bomber granata.

D.G.