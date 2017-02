Real Madrid-Napoli, Genny e Ciro di Gomorra 'avvertono' le merengues'

15/02/2017 18:40

REAL MADRID NAPOLI GENNY CIRO GOMORRA / Ora ci siamo davvero. Il conto alla rovescia è ormai arrivato agli sgoccioli e milioni di tifosi fremono per quella che è destinata a diventare una partita storica. Real Madrid contro Napoli, è tutto pronto. E su Instagram, due tifosi d'eccezione come Salvatore Esposito e Marco D'Amore, rispettivamente Genny Savastano e Ciro Di Marzio della nota serie tv Gomorra, hanno cercato di spingere gli azzurri con un particolare 'avvertimento' in dialetto napoletano.

Un saluto speciale ... #Buongiorno #ForzaNapoliSempre #Friends Un post condiviso da Salvatore Esposito (@salvatoreesposito) in data: 15 Feb 2017 alle ore 02:39 PST

L.P.