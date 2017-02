PSG-Barcellona, la gioia di Di Maria e Al-Khelaifi: "Una serata folle!"

14/02/2017 23:06

PSG BARCELLONA CHAMPIONS DI MARIA AL KHELAIFI / Il Paris Saint-Germain annichilisce il Barcellona e ipoteca il passaggio ai quarti di Champions League. Una larga vittoria, quella dei transalpini, firmata da Angel Di Maria, autore di una splendida doppietta: "Non potevamo immaginare una serata migliore! Vincere 4-0 contro il Barcellona nel giorno del mio compleanno è incredibile. E' stata la partita perfetta. Per vincere si doveva fare una prestazione come quella di oggi, ma non sediamoci sugli allori: dobbiamo ancora giocare il ritorno e anche loro possono segnare quattro gol", ha spiegato l'argentino a 'Bein Sport'.

Alla stessa emittente ha parlato anche il patron Nasser Al-Khelaifi: "E' stata una notte folle. E' fantastico per noi, per il club, l'allenatore, i giocatori, lo staff. Abbiamo fatto una grande partita, tutti erano pronti: prima della gara li ho guardati negli occhi e avevo capito che erano pronti. Non è ancora finita, ma stasera godiamoci questa vittoria. Sono orgoglioso di tutti".

D.G.