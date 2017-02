Real Madrid-Napoli, De Laurentiis: "Vogliamo rimanere in Europa e daremo il meglio"

14/02/2017 19:15

REAL MADRID NAPOLI DE LAURENTIIS / Con migliaia e migliai di tifosi che hanno preso d'assalto Madrid, il Napoli si prepara alla super sfida dell'andata degli ottavi di Champions League in casa del Real. Alla vigilia del match, ai microfoni di 'Premium Sport' interviene il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis che racconta: "Credo che sia una partita importante per noi. Sono passati 30 anni dall'ultima volta che il Napoli ha giocato con il Real Madrid, che è una squadra più forte oggi di allora. È un banco di prova, sono sette anni che siamo in Europa e vogliamo rimanerci. Abbiamo tanti giocatori, ma manca la forma piena di alcuni giocatori in attacco come Milik o come l'ultimo acquisto che si è appena inserito. Gli altri sono grandi professionisti, cercheremo di dare il meglio di noi stessi".

L.P.