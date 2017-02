Fiorentina, Saponara: "Con l'Empoli era una storia finita, ora..."

14/02/2017 12:50

SAPONARA FIORENTINA / Riccardo Saponara, nuovo arrivato in casa Fiorentina a gennaio, ha parlato a 'Il Tirreno': "È stato tutto molto veloce. Sapevo da qualche giorno di un possibile interesse della Fiorentina nei miei confronti, ma non credevo che sarebbe arrivata un’offerta né tantomeno che avrebbe portato a una mia cessione. Sono contento che l’Empoli, e ne sono grato, mi abbia dato questa possibilità. Con gli azzurri la storia era finita? Lo penso anche io. Quando è arrivata l’offerta viola ci siamo trovati d’accordo sul fatto che era la soluzione migliore. A Firenze ho trovato un affetto sorprendente. Ora dovrò ripagare tutta questa fiducia e quella della società che ha deciso di investire su di me non certo nel periodo migliore della mia carriera".

S.D.