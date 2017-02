Brasile, tragedia prima di Botafogo-Flamengo: 1 morto e diversi feriti

13/02/2017 14:13

BOTAFOGO FLAMENGO INCIDENTI MORTI / Ancora sangue che macchia una domenica di calcio: è successo a Rio de Janeiro prima di Botafogo-Flamengo. Nelle ore prime del derby violenti scontri hanno coinvolto le strade vicine allo stadio 'Engenhao': a farne le spese un tifosi 28enne, deceduto dopo essere stato colpito da un copo di arma da fuoco che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato sparato da una macchina in corsa.

Gli incidenti sono scattati nel tardo pomeriggio, dopo che le autorità avevano autorizzato lo svolgimento della partita nonostante la pressoché nulla presenza di forze dell'ordine. Come riporta 'Globoesporte', infatti, si parla di una cinquantina di agenti contro le 200 unità normalmente presenti in partite di questo tipo. Una conseguenza dello sciopero della polizia in rotta con il governo per il mancato pagamento di stipendi e straordinari.

B.D.S.