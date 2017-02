Sassuolo-Chievo, Maran: "Inglese, che potenziale! Settimana inizia bene"

12/02/2017 18:04

SASSUOLO CHIEVO MARAN / Il tecnico del Chievo Verona, Rolando Maran, ha analizzato a 'Rai Sport' il successo per 3-1 contro il Sassuolo. "Vittoria che ci fa iniziare la settimana con il morale giusto, un risultato come questo non era facile da portare a casa. In casa ultimamente stavano facendo molto bene. Inglese? Ha un potenziale incredibile, che secondo me è ancora inespresso. Ha tecnica ed un buon tiro, gli manca la determinazione per attaccare la porta alle volte. Il rigore sbagliato ad inizio partita non gli ha fatto perdere lucidità".

O.P.