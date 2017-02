Palermo-Atalanta, Gasperini: "Non sono presuntuoso, ma ricordo certi commenti"

11/02/2017 15:12

GASPERINI PALERMO ATALANTA / L'Atalanta è certamente la sorpresa più positiva di questo campionato. E dire che esattamente un girone fa i bergamaschi erano in crisi e la panchina di Gian Piero Gasperini a forte rischio. "La partita con il Palermo all'andata è stato il nostro punto più basso, anche se non meritavamo di perdere - ha detto il tecnico degli orobici in conferenza stampa - Ma è stato anche il punto di ripartenza: va ricordata come una fase decisiva della stagione. Dal Crotone cominciò il nostro vero campionato. Non sottovaluto mai nessuno, ma abbiamo il dovere di mantenere un certo equilibrio. Ricordo commenti esageratamente negativi che evidenziavano mille presunti problemi di squadra: non sono così presuntuoso da pensare di averli risolti tutti o di aver già vinto. Il Palermo scenderà in campo per poter vincere ed avere altre ultime spiagge. Noi però abbiamo una striscia di risultati da allungare".

M.R.