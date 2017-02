Cagliari-Juventus, Allegri: "Domani con un obiettivo in più. Inter? Da sciocchi continuare"

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

11/02/2017 12:00

CAGLIARI JUVENTUS ALLEGRI / Basta polemiche. Dopo la settimana di fuoco che ha seguito il trionfo nel big match dello 'Juventus Stadium' contro l'Inter, la Juventus prepara il ritorno in campo nella 24a giornata di Serie A. Ed alla vigilia della trasferta di Cagliari, il tecnico Massimiliano Allegri interviene nella consueta conferenza stampa per fare il punto sulle ultime news Juventus. Calciomercato.it riporta per voi, in diretta, le dichiarazioni dell'allenatore bianconero.

FORMAZIONE - "Devo vedere l'allenamento di oggi, ci saranno dei cambi perché stanno tutti bene e ho la possibilità di far riposare qualcuno. Domani affrontiamo il Cagliari che in casa ha un ruolino di marcia importante con sette vittorie, due pareggi e due sconfitte. Segnano molto in casa, sono una squadra veloce e per tradizione fanno risultati anche contro grandi squadre. E' una gara importante in un momento delicato della stagione. Il Napoli ha vinto anche ieri, la Roma ha una partita sulla carta abbordabile e quindi occorre vincere e mantenere a distanza queste due. Poi domani abbiamo un altro obiettivo: vincere 5 volte di fila che quest'anno non c'è mai riuscito".

POLEMICHE - "Dopo una settimana è giusto non parlarne più. La Juventus ha vinto meritatamente contro una squadra importante contro l'Inter. Confermo che i nerazzurri per fortuna sono partiti male, altrimenti lottavano per lo scudetto".

MARCHISIO - "Dovrò valutare oggi chi sta meglio e poi fare la scelta".

CAMBI - "Domani rientrerà Chiellini, anche Alex Sandro. A centrocampo devo decidere. Davanti ci saranno Higuain e Dybala, a sinistra ci sarà Cuadrado poi devo valutare se far giocare Mandzukic o addirittura Pjaca".

REAZIONI A SOSTITUZIONI - "Dybala ormai sono passati 20 giorni. Lichtsteiner ho già spiegato che ha avuto crampi, c'è stata un'incomprensione. Credevo che mi avesse chiesto il cambio e l'ho fatto subito. Lui ha detto che non aveva chiesto di uscire. Non è successo niente. Poi ci sta che uno si arrabbia al cambio: l'importante è che in campo faccia il suo dovere, poi può anche non salutarmi".

CENTO PARTITE - "Non ho mai pensato a numeri e record. Dobbiamo arrivare in fondo alla stagione ed essere primi in campionato che è l'obiettivo principale. Poi dobbiamo fare bene in Champions e coppa Italia. Mi fa piacere quanto fatto finora, ma resta lì: dobbiamo pensare a domani".

Cagliari-Juventus, Allegri su Benatia, Barzagli e Buffon

BENATIA - "Potrebbe fare anche il terzino destro ma è meglio da centrale. A destra gioca meglio Barzagli che per qualche giorno è fuori. Benatia è tornato bene dalla coppa d'Africa. E' un'alternativa che ho a disposizione magari dando riposo a Bonucci che ha giocato tante partite. Nel 2017 abbiamo giocato otto partite e ci sono alcuni che le hanno giocato tutte, altri sette: se ogni tanto si riposa uno non fa male".

BARZAGLI E DANI ALVES - "Dani Alves è rientrato dopo lo stop e ha fatto un buon rientro e questo mi fa ben sperare per la parte finale della stagione. Per noi deve essere un valore aggiunto. Barzagli spero di averlo già venerdì contro il Palermo".

BUFFON - "Domani gioca Buffon, poi vedremo la settimana prossima cosa deciderò. Neto sta bene, è un grande portiere e quando deciderò di far riposare Buffon, in porta andrà un grande portiere".

ELKANN - "Non commento il pensiero di altre persone. Dopo una settimana dalla partita, continuare a fare polemiche sarebbe da sciocchi. Ridico con convinzione che per fortuna nostra l'Inter è partita male. Domenica è stata una partita di grande livello, contro una grande squadra e la gente si è divertita. E' stata una bella serata di calcio e l'Inter deve vedere il futuro in modo roseo perché ha una squadra importante".