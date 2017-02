Napoli-Genoa, Juric preoccupato: "Veloso e Gentiletti fuori per un po'. Taarabt..."

10/02/2017 23:09

NAPOLI GENOA JURIC / Prosegue il momento no del Genoa di Juric. I rossoblu sono stati battuti al 'San Paolo' dal Napoli: "Il primo tempo è stato ottimo - ammette il tecnico ai microfoni di 'Sky Sport' - Abbiamo fatto girare la palla bene poi dopo gli infortuni abbiamo perso un po' di distanze a abbiamo pensato solo a difenderci. Poi diventa tutto più difficile".

CRISI - "Gennaio è stato un mese di difficoltà ma nelle ultime settimane abbiamo fatto bene. Non è facile dopo che fai solo due punti in otto partite. Sono gli infortuni però a preoccuparmi. Le prossime tre gare vanno affrontate nei modi giusti. Veloso, Rincon, Pavoletti e Perin, che abbiamo perso sono tutti giocatori validi, anche dentro lo spogliatoio. Ma ho grande fiducia. I tempi di recupero di Veloso e Gentiletti non saranno brevi".

TAARABT - "Era in condizioni brutte. Deve inserirsi bene nel contesto bene. Se non ha fatto una grande carriera è perché deve migliorare determinate cose".

M.S.