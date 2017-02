Italia, Ventura ringrazia la crisi: "Giovani zoccolo duro per Nazionale vincente"

09/02/2017 16:18

ITALIA VENTURA / "I giovani sono lo zoccolo duro per una Nazionale vincente": Giampiero Ventura si gode i talenti made in Italy e ringrazia la crisi che ha aiutato a lanciarli. In visita all'Udinese, il ct dell'Italia ha parlato al canale tematico friulano: "La crisi ha spinto verso questa svolta, aiutando a lanciare i giovani. Ci sono periodi come questo in cui stanno crescendo una infinità di giocatori, magari non ancora pronti per palcoscenici internazionali ma hanno le potenzialità per diventarlo. Hanno bisogno di tempo, di tranquillità, comprensione ma credo che ci siano i presupposti per fare qualcosa di importante. Lo dicevo in tempi non sospetti che molti di loro sarebbero sbocciati. Gli esempi li abbiamo davanti agli occhi: alcuni sono già sulla bocca di tutti, ma altri ci andranno presto con il loro lavoro. Questo è estremamente positivo per la Nazionale, siamo vicini ad un ricambio generazionale. Potranno diventare lo zoccolo duro di una Italia vincente".

Il tecnico poi parla della sfida contro il Liechtenstein che si disputerà proprio al 'Friuli': "E' una gara delicata, abbiamo il dovere di vincerla e fare più che bene a livello di numero per la differenza reti. Sarebbe bello avere lo stadio pieno. Qui il pubblico non ha mai deluso con la Nazionale e credo sarà così anche stavolta".

B.D.S.