Calciomercato Roma, Gomez: "Offerte dall'Italia. Ma se andiamo in Europa, resto all'Atalanta"

09/02/2017 12:22

CALCIOMERCATO ROMA GOMEZ / È senza ombra di dubbio il personaggio del momento. Il 'Papu' Gomez, mentre sul web è diventato ormai un idolo grazie ai suoi video ed i botta e risposta col compagno Andrea Petagna, continua a volare in campo con la sua Atalanta, attirando inevitabilmente le attenzioni di tanti grandi club. A gennaio, in particolare, era stato segnalato anche come obiettivo di calciomercato Roma, salvo poi restare a Bergamo. Ma per quanto ancora? I tifosi, ovviamente, si augurano il più a lungo possibile. E l'argentino fa sognare i suoi fan nerazzurri.

Calciomercato Roma, Gomez: "Ho ricevuto offerte, ma se l'Atalanta va in Europa..."

Ospite nella redazione de 'L'Eco di Bergamo', il 'Papu' ha rilasciato una lunga intervista in cui parla anche del suo futuro e commenta le voci di calciomercato: "Sì, mi hanno chiamato dalla Cina e anche da due club italiani. Io sto benissimo a Bergamo, ho un contratto fino al 2020. Se otteniamo la qualificazione in Europa rimango.Fine carriera? Mi piacerebbe allenare magari, dopo altri anni ad alto livello".



L.P.