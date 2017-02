08/02/2017 20:03

CROTONE JUVENTUS BARZAGLI / Dopo l'importante vittoria sul campo del Crotone che vale il +7 sulla Roma seconda in classifica, la Juventus teme brutte notizie dall'infermeria. Al termine della gara, infatti, il difensore Andrea Barzagli è uscito dal campo visibilmente arrabbiato, si teme per via di un infortunio. Nelle prossime ore sarà valutato e se ne saprà di più.



L.P.