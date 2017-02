Napoli, Milik: "All'Ajax mancano i giocatori esperti azzurri. Dolberg? Tranquillo ma letale"

08/02/2017 12:06

NAPOLI MILIK AJAX / Napoli ha festeggiato il ritorno di Milik dapprima in gruppo in allenamento e poi in panchina. Sarri lo ha nuovamente convocato contro il Bologna, sfida nella quale Mertens e compagni hanno dato spettacolo, dimostrando che ormai, abituatisi alla sua assenza, sono in grado di concedergli tutto il tempo necessario.

Milik tornerà in campo quando sarà al 100% e Sarri, forte della prima punta Mertens e dell'alternativa Pavoletti, potrebbe decidere di tutelarlo fino al match contro il Real Madrid. Intervistato da 'ajaxlife.nl', Milik ha parlato di Napoli, facnedo un raffronto con la sua ex squadra, che lo ha già sostituito con Dolberg, altro obiettivo del Napoli: "Il Napoli ha abbastanza qualità per riuscire a continuare a giocare ad alti livelli in Champions League. La differenza che ho notato con l'Ajax è che lì ci sono giocatori giovani ma mancano quei tre o quattro elementi più esperti per avere una certa continuità di risultati. All'Ajax, quando in allenamento giocavamo 'giovani' contro 'anziani', io ero nel secondo gruppo (Milik ha 22 anni). Guardo ancora le partite dell'Ajax, che ha una qualità incredibile, soprattutto negli ultimi 40 metri, dove possono fare ciò che vogliono. Ora vedo più libertà tattica, sia a centrocampo che sulle fasce".

DOLBERG - "Ho sentito che è un tipo tranquillo ma che in campo fa cose fantastiche. Fa parlare i suoi piedi. La sua gamba destra è implacabile. Kasper è davvero un gran talento e credo l'Ajax possa venderlo a un buon prezzo".

