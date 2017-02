Inter, COMUNICATO UFFICIALE sull'infortunio di Brozovic: guai per Pioli

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

07/02/2017 16:07

INTER INFORTUNIO BROZOVIC - Piove sul bagnato in casa Inter. Oltre alle squalifiche di Perisic e Icardi, il tecnico Stefano Pioli dovrà rinunciare nelle prossime partite anche a Marcelo Brozovic, vittima di un infortunio al piede nel Derby d'Italia perso allo 'Stadium' contro la Juventus.

Per le news Inter, questo il comunicato del club nerazzurro sulle condizioni del Nazionale croato: "Nella giornata odierna Marcelo Brozovic si è sottoposto a un esame radiografico al piede destro a seguito di un intervento subito nella gara di domenica contro la Juventus. La radiografia - si legge sul sito ufficiale della società meneghina - ha evidenziato una frattura della prima falange del quarto dito. Le condizioni del centrocampista croato saranno valutate di settimana in settimana".

News Inter, infortunio Brozovic: in dubbio per la Roma

Brozovic - che lo scorso dicembre ha rinnovato il contratto fino al 2021 spegnendo in questo modo i rumors di calciomercato sul suo conto - salterà le gare di campionato con Empoli e Bologna, mentre la sua presenza nel big-match di 'San Siro' contro la Roma resterebbe in dubbio. Una nuova tegola dunque per Stefano Pioli, che rende ancora più amara la sconfitta sul campo dell'acerrima rivale Juventus. Oltre al risultato finale, infatti, l'allenatore nerazzurro si ritroverà senza tre 'titolarissimi' per le prossime due sfide di Serie A e sarà costretto inevitabilmente a rivoluzione il proprio scacchiete tattico. Queste defezioni potrebbe rilanciare ad esempio le quotazioni di Gabigol e Banega, finora ai margini dell'undici titolare.