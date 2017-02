VIDEO - Honduras, doppio gol al 94': segna anche... un tifoso!

07/02/2017 13:07

VIDEO HONDURAS GOL TIFOSO / Di invasioni di campo, negli anni, se ne sono viste davvero tante. Da quelle più classiche, per avere un autografo da un calciatore magari, alle più particolari, con tifosi travestiti in modo assurdo che scorazzano sul prato. Dall'Honduras, però, arriva un nuovo episodio davvero incredibile. Nel finale della sfida tra Olimpia e Motugua infatti, in pieno recupero, un ragazzo entra in campo, prende la palla e la scaraventa in porta proprio mentre l'attaccante Roger Rojas firma il gol del 2-2.



L.P.