DIRETTA Serie A, Napoli-Genoa: formazioni UFFICIALI - LIVE

10/02/2017 19:45

DIRETTA NAPOLI GENOA LIVE / Anticipo della 24esima giornata di Serie A, Napoli-Genoa è una gara dal sapore molto particolare per Leonardo Pavoletti che, complice la squalifica di Callejon, potrebbe fare il suo esordio da titolare con la maglia partenopea. Dopo la roboante vittoria di Bologna, gli azzurri sperano di non compiere ulteriori passi falsi in casa, mentre gli ospiti stanno vivendo un periodo di crisi molto lungo. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Giaccherini, Mertens, Insigne. All. Sarri

GENOA (3-4-3): Lamanna; Munoz, Burdisso, Gentiletti; Lazovic, Veloso, Hiljemark, Laxalt; Rigoni, Simeone, Palladino All. Juric

CLASSIFICA: Juventus 57; Roma 50; Napoli 48; Lazio 43; Inter e Atalanta 42; Milan 40; Fiorentina 37; Torino 32; Sampdoria 30; Udinese e Chievo 29; Sassuolo, Bologna e Cagliari 27; Genoa 25; Empoli 22; Palermo 14; Crotone 13; Pescara 9

D.T.