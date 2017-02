Serie B, i risultati della 24a giornata: emozioni al 'Curi', il Frosinone accorcia in vetta

04/02/2017 17:01

SERIE B RISULTATI 24A GIORNATA / Dopo il pari nel big match di ieri tra Benevento e Verona, quest'oggi si sono giocate altri 7 match validi per la 24a giornata di Serie B. Vittoria emozionante del Perugia che supera il Brescia per 3-2, importante successo anche per del Frosinone che si aggiudica il derby laziale col Latina. Frenano Entella e Spal, stoppate rispettivamente da Pisa e Ascoli.

Cittadella-Pro Vercelli 0-0

Latina-Frosinone 0-1: 38' Dionisi (F)

Perugia-Brescia 3-2: 21' Forte (P), 35' Caraciolo (B). 70' Bonazzoli (B), 73' Mustacchio (P), 80' Forte (P)

Pisa-Entella 1-1: 73' Caputo (E), 79' Cani (P)

Salernitana-Novara 0-0

Spal-Ascoli 1-1: 68' Favilli (A), 78' Antenucci (S)

Spezia-Ternana 2-0: 18' Djokovic (S), 70' Granoche (S)

CLASSIFICA: Verona 45 punti, Frosinone 44, Spal 41, Benevento 40, Cittadella 38, Perugia 35, Entella 34, Spezia 34, Carpi 33*, Bari 30*, Novara 30, Ascoli 29*, Salernitana 28, Brescia e Vicenza* 27, Latina 26, Pisa 26, Avellino* e Pro Vercelli* 25, Cesena* 24, Ternana 23, Trapani 19*.

*Una partita in meno

D.G.