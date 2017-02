Sampdoria, Schick parla del futuro: "Grandi club su di me? Fa piacere"

03/02/2017 05:32

SAMPDORIA SCHICK / Tanti i club interessati a Schick della Sampdoria che, nonostante non abbia trovato moltissimo spazio in questa stagione, è riuscito a mettersi in mostra con la maglia blucerchiata. Intervistato da 'Premium Sport', l'attaccante ha parlato della stagione in corso e anche del suo futuro: "Contro la Roma dovevamo fare punti. E' stato importante vincere. Gol? Ho fatto un buon controllo, scavalcando De Rossi. Mi sono poi ritrovato la palla sul destro e l'ho messa sul secondo palo. Diciamo che è andata bene".

MERCATO - "Fa piacere essere accostati a grandi club. Io però sono concentrato sulla Sampdoria e dare il massimo qui. Giampaolo sa lavorare con i giovani e credo d'essere migliorato dal mio arrivo in Italia. La sua è la strada giusta per crescere".

L.I.