ZONA MISTA - Roma-Cesena, Mario Rui: "Meglio nella ripresa. Il rigore ci può stare"

Dall'inviato Andrea Corti (@cortionline)

02/02/2017 00:33

ROMA CESENA / La Roma sorride per il passaggio del turno in Coppa Italia. A fine gara, Mario Rui è intervenuto in zona mista, dove era presente anche l'inviato di Calciomercato.it: "Nella ripresa abbiamo fatto meglio rispetto al primo tempo. Il mister all'intervallo ci ha chiesto di cambiare qualcosina e lo abbiamo fatto. Il rigore per noi ci può stare, poi era un po' dubbio ma per noi conta poco perché abbiamo vinto ed era quello che volevamo. Il rigore reclamato da loro? In campo avevo qualche dubbio ma mi hanno detto che dalle immagini si vede che non c'era. E' la mia seconda partita da titolare, mi sento meglio rispetto alla prima. Non sto ancora al 100% ma sto lavorando per arrivarci il prima possibile".

M.D.A.