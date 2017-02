Roma-Cesena, Juan Jesus: "Bello il derby in semifinale, ma concentriamoci!"

01/02/2017 20:44

ROMA CESENA JUAN JESUS / Ai microfoni di 'Roma TV' il difensore dei giallorossi Juan Jesus, ha parlato della sfida di Coppa Italia di stasera contro il Cesena. Le sue impressioni prima della gara: "Fino ad ora loro hanno fatto molto bene e basta vedere il Real Madrid uscito contro il Celta Vigo per capire che non esistono partite semplici. Certo che giocare il derby contro la Lazio in semifinale sarebbe molto bello, ma prima dobbiamo essere concentrati sull'impegno di oggi".

O.P.