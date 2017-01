Calciomercato Inter, Corvino avvisa i cinesi: "Bernardeschi? Non abbiamo esposto il cartello 'Vendesi'"

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

30/01/2017 13:15

CALCIOMERCATO INTER BERNARDESCHI / Federico Bernardeschi rischia di infiammare il prossimo calciomercato estivo. Il talentuoso attaccante italiano della Fiorentina, esploso con la gestione Sousa, è da tempo finito nel mirino dei grandi club italiani e non solo. Milan e Inter, in serie A, sono pronte a darsi battaglia per il fuoriclasse classe 1994.

Il futuro alla Fiorentina di Bernardeschi, vista la potenza economica mostrata soprattutto dal club nerazzurro, resta davvero in bilico.

Il direttore generale, Pantaleo Corvino, intervenuto in conferenza stampa di presentazione di Saponara, interrogato sull'argomento si è così espresso: "Non siamo un club che mette la scritta 'Vendesi'. Nel nostro club la qualità non la offriamo a nessuno. Se poi qualcuno vuole lasciare il paradiso nostro per il purgatorio di altri me lo dica. Noi saremo qui, poi, per capire se è una cosa fattibile. Noi abbiamo sempre difeso le nostre risorse".

Calciomercato Inter, da Bernardeschi a Berardi: talento italiano cercasi

Il calciomercato Inter della prossima esteta potrebbe essere quello dell''italianizzazione'. I nerazzurri dopo l'acquisto di Gagliardini, diventato perno della squadra di Pioli, sono intenzionati ad acquistare altri nuovi talenti azzurri. Se non dovesse arrivare Bernardeschi della Fiorentina, il club milanese sarebbe pronto a provarci nuovamente per Berardi del Sassuolo. Il sogno italiano, poi, resta quello di Verratti. Anche per il talento, in forza al Psg, ci sarà da battere un’importante concorrenza. Il calciatore ex Pescara è da tempo, infatti, nel mirino della Juventus. I francesi non si priveranno del loro talento, comunque, per meno di 70 milioni di euro.