27/01/2017 19:30

CALCIOMERCATO UDINESE HALLBERG / Ritorno al futuro per Melker Hallberg. Come anticipato da Calciomercato.it, il centrocampista svedese torna a vestire la maglia del Kalmar. Tornato dal prestito all'Ascoli della prima parte della stagione, il centrocampista svedese il cui cartellino è di proprietà dell'Udinese, finisce con la stessa formula al Kalmar, che ne ha ufficializzato l'arrivo sul proprio sito.

M.R.