ESCLUSIVO

25/01/2017 00:15

CALCIOMERCATO PERUGIA/ Ore caldissime per il futuro di Jean-Armel Drolé, esterno offensivo ivoriano in forza al Perugia. Negli ultimi giorni, per lui si è mossa in maniera concreata la Dinamo Kiev, ma come confermano indiscrezioni raccolte anche da Calciomercato.it, anche l'Atalanta ha messo nel mirino il giocatore.

S.F.