Calciomercato Porto, UFFICIALE: arriva Soares

25/01/2017 03:33

PORTO SOARES JUVE - Nuovo attaccante per Nuno Espirito Santo. Dopo la cessione di Adrian Lopez al Villarreal, il Porto ha subito trovato il suo sostituto: Francisco das Chagas Soares dos Santos Meireles, meglio conosciuto come Tiquinho Soares. Il 26enne attaccante brasiliano arriva dal Vitoria Guimaraes e, come riporta il sito ufficiale dei lusitani, ha firmato un contratto con i 'Dragoes' di 4 anni e mezzo. Inserita anche una clausola rescissoria da 40 milioni di euro per il nuovo bomber del Porto, prossimi avversari della Juventus di Allegri in Champions League.

A.L.