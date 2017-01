Roma-Cagliari, Rastelli: "Spirito rinnovato. Borriello ha qualcosa in più"

22/01/2017 20:36

ROMA CAGLIARI RASTELLI / Prima del calcio d'inizio di Roma-Cagliari ha parlato il tecnico dei sardi, Rastelli: "Borriello? Mi auguro che anche questa sera possa fare un altro gol dell'ex - ammette l'allenatore ai microfoni di 'Premium Sport' - Abbiamo uno spirito rinnovato e Marco è il cannoniere finalizzatore, anche per la sua carriera ha qualcosa in più".

AVVERSARIO - "Affrontiamo una grande squadra ma vogliamo dar seguito a queste prestazioni anche se affrontiamo una squadra forte. Servirà il miglior Cagliari per contrapporsi alla Roma. In trasferta abbiamo perso tanto, però alcune sconfitte sono state immeritate, vogliamo cambiare il trend cercando di fare più risultati in trasferta. La squadra sotto diversi aspetti è in crescita e aspetto questo tipo di risposte".

M.S.