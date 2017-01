Ternana, accordo raggiunto con Gautieri

22/01/2017 16:18

TERNANA GAUTIERI / La Ternana sta per ufficializzare l'arrivo di un nuovo allenatore. Dopo le dimissioni di Benito Carbone, la società sta per chiudere con Carmine Gautieri. L'accordo tra le parti, riporta 'Sky', sarebbe già stato raggiunto: contratto di sei mesi con opzione per la prossima stagione in caso di salvezza. Ieri per la Ternana è arrivata un'altra sconfitta in casa del Pisa, il club si trova attualmente al penultimo posto in Serie B.

M.D.A.