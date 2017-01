21/01/2017 20:17

CALCIOMERCATO BARCELLONA/ Carlos Tevez ha parlato così del futuro di Lionel Messi, alle prese con il rinnovo di contratto con il Barcellona: "Messi ha un rapporto speciale con il Barcellona, il club che lo ha fatto sbocciare come calciatore - le parole di Tevez riportate da 'As' - Barcellona è la sua casa, è una questione di cuore e credo sia difficile possa andare via".

S.F.