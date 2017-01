22/01/2017 03:09

CALCIOMERCATO CHIEVO CASTROVILLI / La Serie B continua a mettere in mostra grandi talenti che fanno sempre più gola ai club di A. Un altro nome interessante della cadetteria è sicuramente quello di Gaetano Castrovilli, trequartista classe '97 del Bari. Per lui, racconta 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe al lavoro il Chievo, pronto a sfidare la Fiorentina per averlo in estate.



L.P.