As

21/01/2017 08:15

PRIMA PAGINA AS / La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, sabato 21 gennaio, di 'As':



"NO TENGO MIEDO A LA PRESIÓN"



Simeone la tiene tomada la medida a San Mamés



Derbi en Vila-Real



L.P.