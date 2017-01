Calciomercato Inter, assalto a James Rodriguez: trovata la formula?

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

20/01/2017 07:55

CALCIOMERCATO INTER JAMES RODRIGUEZ / La sessione invernale non è ancora terminata, ma il calciomercato estivo 2017 in Serie A promette già scintille: secondo quanto si legge sull'edizione odierna di 'Tuttosport' oggi in edicola, il grande colpo per il futuro menzionato da Massimo Moratti nelle scorse ore potrebbe essere James Rodriguez del Real Madrid.

Il quotidiano torinese si spinge oltre ed ipotizza una possibile formula per il colpo di calciomercato Inter in casa 'Galacticos': il contratto di James col Real in scadenza 2020 potrebbe favorire il prestito con diritto di riscatto da trasformare in obbligo a determinate condizioni (facendo slittare al 2018 l'esborso economico).

L'operazione, ancor più in questi termini, si presenta complicata ma i tifosi dell'Inter, ora, possono finalmente tornare a sognare in grande. Nel 2014, per lui, il Real Madrid spese 80 milioni di euro.